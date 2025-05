Tra criticità da affrontare e investimenti | ecco come Tper guarda al futuro

Tper si proietta verso il futuro con una visione chiara: affrontare le criticità e potenziare gli investimenti sostenibili. Con il bilancio 2024 in arrivo, l'azienda pianifica 180 nuove assunzioni e un potenziamento dei mezzi pubblici, tra cui tram e autobus. Giuseppina Gualtieri, presidente e AD, svela come Tper intende trasformare Bologna in una città più green e vivibile, in linea con il trend globale della mobilità sostenibile.

Dal bilancio 2024, agli investimenti sostenibili, il tram, l'impatto dei cantieri sugli autobus e i 180 nuovi assunti. Giuseppina Gualtieri, presidente e Ad di Tper, racconta a BolognaToday lo stato dell’azienda e le sfide in corso e quelle del prossimo futuro. Dottoressa Gualtieri, partiamo. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it © Bolognatoday.it - Tra criticità da affrontare e investimenti: ecco come Tper guarda al futuro

