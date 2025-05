Tra Conte e De Laurentiis un matrimonio adulto di interessi e convenienza

Il "matrimonio" tra Antonio Conte e Aurelio De Laurentiis segna una nuova era nel calcio italiano, dove interessi e strategia prevalgono su sentimenti e romanticismi. In un contesto in cui le big del campionato cercano di rinforzarsi, il passaggio di Conte potrebbe ribaltare le sorti del Napoli e dell’intera Serie A. Ecco perché, mentre i tifosi sognano, i club si muovono con calcolata astuzia: il futuro è business!

Prima di voltare definitivamente pagina, è doveroso riportare quel che è accaduto in questi convulsi giorni. Dagospia ha chiarito tanti aspetti. Ne aggiungiamo qualcun altro. Antonio Conte sarebbe andato ben volentieri alla Juventus. Era pronto a farlo. Ma alla sua Juventus. Alla Juventus che lui ricordava. E che non esiste più. Perché Conte è legato sentimentalmente alla Juventus. È il club che lo ha fatto crescere. Lavorare con Boniperti, Trapattoni, poi Lippi, sono esperienze che ti formano, che fanno la differenza nella vita delle persone.

Antonio Conte al Napoli sembra già sull'orlo di una rottura, nonostante la sua recente nomina. Una frase rubata tra amici testimonia il malcontento, con il futuro del tecnico pugliese che appare sempre più incerto.

Conte resta a Napoli: “Amma faticà again”. De Laurentiis: “Più forti di prima”

