Torremaggiore è ' Città d' Arte' | Riconosciuto il nostro patrimonio storico-culturale

Torremaggiore conquista il titolo di "Città d'Arte"! Con la recente riconferma della Regione Puglia, il nostro patrimonio storico e culturale emerge come un tesoro da scoprire. Questo traguardo non solo celebra la bellezza dei nostri monumenti, ma invita a riflettere sul ruolo crescente delle città d'arte nel turismo e nella valorizzazione locale. Preparati a esplorare un angolo d'Italia dove ogni pietra racconta una storia affascinante!

Con Determina Dirigenziale n. 119 del 22 maggio 2025, la Regione Puglia ha ufficialmente riconosciuto il Comune di Torremaggiore come “Città d’Arte”. Si tratta di un traguardo prestigioso che certifica il valore del patrimonio culturale, monumentale e artistico della nostra comunità. "È un. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it © Foggiatoday.it - Torremaggiore è 'Città d'Arte': "Riconosciuto il nostro patrimonio storico-culturale"

Cerca Video su questo argomento: Torremaggiore Città D Arte Cerca Video Caricamento del Video...

Le notizie più recenti da fonti esterne

BANKSY or NOT BANKSY al Castello Ducale De Sangro di Torremaggiore; Al Castello di Torremaggiore la mostra 'Banksy or Not Banksy'; A Torremaggiore l'edizione 2025 del premio ‘L’Oro della Puglia e di Federico II’; A Torremaggiore c' è la quarta edizione della ' Fiaccola dello sport'. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne