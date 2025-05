Torneo Kim & Liú 2025 Pietro Guerrini è campione italiano di taekwondo

Pietro Guerrini ha conquistato il titolo di campione italiano di taekwondo al torneo Kim & Liú 2025, battendo avversari agguerriti in due incontri mozzafiato. Questo trionfo non è solo una vittoria personale, ma un simbolo della crescita del taekwondo in Italia, che continua a guadagnare popolarità tra i giovani. Un messaggio ispiratore: con determinazione e passione, ogni sogno può diventare realtà!

Il trionfo è arrivato dopo aver disputato due incontri tiratissimi. Pietro Guerrini è il nuovo campione italiano imponendosi al torneo Kim & Liú 2025. "Hai dimostrato che questa gara era la tua - scrivono i dirigenti dell'accademia Taekwondo Toscana - e con tanta voglia di vincerla ci hai.

Internazionali d’Italia 2025, è favola Italia: Paolini-Errani trionfano nel torneo del doppio

Gli Internazionali d’Italia 2025 sono una favola azzurra, con Jasmine Paolini e Sara Errani che conquistano il torneo di doppio, proseguendo la straordinaria cavalcata del tennis italiano.