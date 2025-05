Torneo Jacopo Menchi il futuro in campo

Il "Torneo Jacopo Menchi" è molto più di una competizione sportiva: è un trampolino di lancio per il futuro del calcio giovanile. Con la promessa di vedere nuove stelle emergere, quest'edizione 2025 celebra non solo il talento, ma anche la memoria. Renato Galli, dirigente de La Pietà 2004, sottolinea l’importanza di questo evento che unisce passione e crescita. Preparatevi a vivere una festa indimenticabile, dove ogni partita racconta una storia!

"Un torneo al quale come società teniamo particolarmente: nel corso degli anni, ha visto passare e crescere giovanissimi poi divenuti calciatori professionisti. Ma siamo sicuri che in ogni caso sarà una festa, nel ricordo di Jacopo". Renato Galli, dirigente de La Pietà 2004, ha così presentato l’edizione 2025 del "Torneo Jacopo Menchi" organizzato come sempre dal club, che inizierà proprio oggi. La manifestazione di calcio giovanile U14, ormai diventata una "classica", ha visto passare dal Faggi durante le precedenti edizioni giocatori poi diventati professionisti come Bernardeschi, Pafundi e Bellanova, tanto per ricordarne qualcuno. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Torneo Jacopo Menchi, il futuro in campo

Jacopo Vasamì in finale al Trofeo Buonfiglio, il torneo che vinsero anche Panatta, Lendl e Zverev

Jacopo Vasamì si candidatura come promessa del tennis italiano, arrivando in finale al Trofeo Buonfiglio, il torneo vinto anche da leggende come Panatta, Lendl e Zverev.

Cerca Video su questo argomento: Torneo Jacopo Menchi Futuro Cerca Video Caricamento del Video...

Ne parlano su altre fonti

Torneo Jacopo Menchi, il futuro in campo

Riporta lanazione.it: "Un torneo al quale come società teniamo particolarmente: nel corso degli anni, ha visto passare e crescere giovanissimi poi ...

Jacopo Berrettini si aggiudica il torneo Itf Men’s Future “Città di Cervia”

Scrive newsrimini.it: Jacopo Berrettini mette il suggello alla sua straordinaria settimana sui campi della Polisportiva 2000 Cervia firmando da protagonista il torneo Itf Men’s Future “Città di Cervia”, trofeo “Coldwell Ba ...

Torneo “Città di Cervia”, vittoria per Jacopo Berrettini

Da ravenna24ore.it: Jacopo Berrettini mette il suggello alla sua straordinaria settimana sui campi della Polisportiva 2000 Cervia firmando da protagonista il torneo Itf Men’s Future “Città di Cervia”, trofeo ...