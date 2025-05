Torna Wøm Fest Polo Tecnologico nuova location

Preparati a vivere la musica come mai prima d’ora! Il WØM Fest torna a Lucca il 6 e 7 giugno, portando con sé un mix esplosivo di artisti emergenti come Esterina e Giorgio Poi. La nuova location al Polo Tecnologico non è solo un cambio di scenario, ma un passo verso l'inclusione, rendendo il festival accessibile a tutti. Non perdere l’occasione di essere parte di questa esperienza unica nel suo genere!

LUCCA Esterina, Giorgio Poi, ma anche i carismatici Saul Project, Miscela, okgiorgio e molti altri. Dopo un anno di tour tra Porcari, Altopascio, Capannori e Barga, il WØM Fest torna a Lucca con un'edizione speciale in programma venerdì 6 e sabato 7 giugno, in una location del tutto inedita e - soprattutto - accessibile a tutti: il Polo Tecnologico Lucchese. Il festival - che in passato ha ospitato artisti come Gazzelle e Lucio Corsi - è stato presentato ieri mattina da David Martinelli, direttore artistico, insieme a Giulia Pasquini (consigliera CdA Lucca InTec), Rodolfo Pasquini (Confcommercio), Silvia Del Carlo (Fondazione Banca del Monte di Lucca) e Andrea Salani (Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca).

A Nerviano torna il Big Bang music fest: tutti i concerti in programma

Dal 28 maggio al 2 giugno, Nerviano accoglie nuovamente il Big Bang Music Fest, il festival che ha incantato oltre 30mila spettatori nel 2024.