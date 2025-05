Torna la Rando Gravel Puglia | cicloturisti alla scoperta dei Monti Dauni

Torna la Rando Gravel Puglia, un'avventura cicloturistica di 120 chilometri tra i suggestivi borghi dei Monti Dauni! Domenica 1 giugno, preparati a pedalare senza stress, immerso in un paesaggio unico. Questo evento non è solo una gara, ma un'esperienza che celebra il connubio tra sport e territorio, in linea con il crescente interesse per il turismo sostenibile. Scopri perché sempre più persone scelgono di esplorare la bellezza dell'Italia su due ruote!

È una gravellata di 120 chilometri alla scoperta dei graziosi borghi incastonati nei Monti Dauni la Rando Gravel Puglia in programma domenica 1 giugno. La randonnée 'no stress' è organizzata dall'A.s.d. MTB Puglia, presieduta da Francesco Velluto e reduce dal successo della prima prova della.

Segnala pugliapress.org: La Rando Gravel Puglia è una manifestazione non competitiva che prevede un percorso di 120 chilometri da completare in autonomia entro 11 ore. Il tracciato, studiato nei dettagli dal team MTB Puglia ...

