Torna la festa al Tricalle in onore di San Francesco Caracciolo | il programma

Torna l'attesa festa al Tricalle in onore di San Francesco Caracciolo, un evento che unisce tradizione e comunità. Il 3 e 4 giugno, preparati a vivere emozioni uniche: martedì sera, la musica di Fabiano &co. risuonerà nella piazza, portando gioia e condivisione. Mercoledì, un momento di riflessione spirituale arricchirà l'atmosfera. Un’ottima occasione per riconnettersi con le radici locali e riscoprire il

Martedì 3 e mercoledì 4 giugno torna la festa al Tricalle, in onore di San Francesco Caracciolo. Martedì sera dalle 21, la serata in piazza sarà allietata dalla musica italiana di Fabiano &co.. Mercoledì alle 18 è in programma una lettura spirituale delle opere presenti nella chiesa. 🔗 Leggi su Chietitoday.it © Chietitoday.it - Torna la festa al Tricalle in onore di San Francesco Caracciolo: il programma

Coppa Italia, festa infinita per il Bologna: dopo 51 anni si torna in Paradiso

Bologna celebra un trionfo storico: dopo 51 anni, la Coppa Italia torna a far brillare la città. In una serata magica, il 14 maggio 2025, le strade si riempiono di entusiasmo, abbracci e lacrime di gioia.

Cerca Video su questo argomento: Torna Festa Tricalle Onore Cerca Video Caricamento del Video...

Approfondimenti da altre fonti

Torna la festa al Tricalle in onore di San Francesco Caracciolo: il programma

Da chietitoday.it: Mercoledì alle 18 è in programma una lettura spirituale delle opere presenti nella chiesa parrocchiale guidata da don Gilberto Ruzzi, alle ore 19 sarà celebrata la santa messa in suffragio di don ...

Torna domenica la festa in onore della Madonna Bruna

Lo riporta msn.com: Torna domenica l’attesa festa in onore della Madonna Bruna, che quest’anno si celebra nell’88esimo anniversario. La manifestazione vede il coinvolgimento dell’intera comunità, ed è ...

Recco, i giorni dei fuochi. Torna la festa in onore di Nostra Signora del Suffragio

Scrive ilsecoloxix.it: Si torna a festeggiare come vuole la tradizione ... La Sagra del fuoco, la Madonna dell’8: così Recco definisce la sua festa più grande, che comincia già questa sera con tre spettacoli ...