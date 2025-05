Torna in città ’Arte in negotium’ Soddisfazione degli esercenti | Iniziativa davvero lodevole

Torna in città “Arte in Negotium”, un’iniziativa che trasforma le vetrine dei negozi in gallerie d’arte contemporanea! Con 39 opere di talentuosi artisti, questa manifestazione non solo abbellisce il centro, ma ridà vita al commercio locale in un periodo cruciale per la ripresa. Un modo coinvolgente per connettere arte e economia, facendo brillare la creatività proprio dove ci si aspetta di trovare merce. Non perdere l'occasione di esplorare la bellezza a port

In città è tornata ‘ Arte in negotium ’, la manifestazione d’ arte contemporanea diffusa che per questa seconda edizione vede esposte nelle vetrine dei negozi 39 opere di artisti. L’iniziativa ideata da Francesco Bajni e Filippo Rolla e realizzata assieme alla neonata Pro ‘Le vie dell’arte’, si propone di promuovere il territorio dal punto di vista artistico, commerciale e turistico, con un coinvolgimento sensibile delle persone che vivono e si relazionano quotidianamente con la città. L’antica Macelleria di Angelo Caffarelli nel cuore del centro storico ospita le opere di Robert Gove, la gioielleria Paladini quelle di Rina Orsini, la gioielleria Donati l’opera ‘Versilia’ di Matteo Castagnini e il negozio di abbigliamento Gabrielli la scultura di Verena Mayer Tasch. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Torna in città ’Arte in negotium’. Soddisfazione degli esercenti: "Iniziativa davvero lodevole"

