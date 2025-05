Torino vigile del fuoco sventola la bandiera palestinese che doveva rimuovere

Un gesto che ha acceso il dibattito! A Torino, un vigile del fuoco ha sventolato la bandiera palestinese in piazza San Carlo invece di rimuoverla. Questa azione, avvenuta in un contesto sempre più polarizzato, riflette l’urgenza di affrontare le questioni di giustizia sociale e diritti umani a livello globale. Un punto interessante: la piazza, simbolo di incontro, diventa palcoscenico di una protesta silenziosa ma potente. Cosa ne pensate?

Un vigile del fuoco, chiamato a rimuovere una bandiera della Palestina, l'ha sventolata nel cuore di piazza San Carlo, sul monumento dedicato a Emanuele Filiberto, in pieno centro a Torino. L'intervento, spiegano dal comando provinciale, era stato richiesto per questioni di sicurezza: rimuovere oggetti dal «Cavàl 'd Brons», a prescindere dal loro valore o significato,.

Vigile del fuoco rimuove bandiera palestinese dal monumento a Emanuele Filiberto a Torino (poi la sventola) – Video

A Torino, un episodio curioso ha catturato l'attenzione: un vigile del fuoco, dopo aver rimosso una bandiera palestinese dal monumento a Emanuele Filiberto, l'ha sventolata tra gli applausi della folla.

tg.la7.it scrive: Il video, raccolto da Emanuele Caracciolo è diventato virale. Il Vigile del Fuoco è arrivato con la sua squadra chiamata per rimuovere la bandiera palestinese che qualcuno aveva posizionato sulla stat ...

Come scrive blitzquotidiano.it: A Torino un vigile del fuoco chiamato per rimuovere una bandiera palestinese issata sul monumento a Emanuele Filiberto ...

Secondo quotidianopiemontese.it: TORINO – Ieri pomeriggio, in piazza San Carlo, durante un intervento per la rimozione di una bandiera palestinese fissata sul monumento equestre di Emanuele Filiberto, un vigile del fuoco ha deciso di ...