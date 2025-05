Torino gli tolgono lo smartphone | 15enne in ospedale per crisi d' astinenza

A Torino, un ragazzo di 15 anni è finito in ospedale a causa di una crisi d'astinenza da smartphone, scatenata dalla decisione dei genitori di togliergli il cellulare. Questo episodio drammatico mette in luce un fenomeno allarmante: la dipendenza digitale tra i più giovani. In un'epoca in cui la tecnologia è sempre più pervasiva, è fondamentale affrontare con serietà le conseguenze di un uso eccessivo dei dispositivi. Cosa possiamo fare per aiutare i nostri ragazzi a rall

Il giovane è stato portato al pronto soccorso in stato di agitazione psicomotoria severa dopo che i genitori gli avevano tolto il cellulare. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Torino, gli tolgono lo smartphone: 15enne in ospedale per crisi d'astinenza

