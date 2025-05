Torino gli tolgono lo smartphone | 15enne in ospedale per crisi d' astinenza

Un quindicenne di Torino finisce in ospedale per crisi d’astinenza dopo che i genitori gli hanno tolto lo smartphone. Un caso che mette in luce un problema sempre più diffuso: la dipendenza digitale tra i giovani. Il professor Gianluca Rosso sottolinea l'importanza di un intervento tempestivo e consapevole. In un’epoca in cui il benessere mentale è al centro del dibattito, come possiamo educare le nuove generazioni a un uso equilibrato della tecnologia?

È finito al pronto soccorso in stato di agitazione psicomotoria severa dopo che i genitori gli avevano tolto il cellulare. È accaduto a un quindicenne portato all'ospedale San Luigi di Orbassano, nel Torinese, e trattato con terapie ansiolitiche intramuscolari ed endovenose. L'intervista al professor Gianluca Rosso, medico chirurgo, psichiatra e docente di psichiatria all'Università di Torino,, che era di guardia al momento dell'arrivo del ragazzo in accettazione. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Torino, gli tolgono lo smartphone: 15enne in ospedale per crisi d'astinenza

Un episodio drammatico a Torino mette in luce il crescente fenomeno della dipendenza da smartphone tra i giovani.

