Torino gli tolgono lo smartphone | 15enne in ospedale per crisi d' astinenza

Un episodio drammatico a Torino mette in luce il crescente fenomeno della dipendenza da smartphone tra i giovani. Un 15enne, privato del suo cellulare, è finito in ospedale per crisi d'astinenza, un chiaro segnale di quanto la tecnologia possa influenzare il benessere psicologico. Questo caso ci invita a riflettere sulla necessità di un uso consapevole e equilibrato della tecnologia nella vita quotidiana dei ragazzi. Una sfida per famiglie e società intera!

Il giovane fu portato al pronto soccorso in stato di agitazione psicomotoria severa dopo che i genitori gli avevano tolto il cellulare. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Torino, gli tolgono lo smartphone: 15enne in ospedale per crisi d'astinenza

Torino, gli tolgono lo smartphone: 15enne in ospedale per crisi d'astinenza

A Torino, un ragazzo di 15 anni è finito in ospedale a causa di una crisi d'astinenza da smartphone, scatenata dalla decisione dei genitori di togliergli il cellulare.

