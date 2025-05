Torino adolescente in ‘crisi d’astinenza’ da smartphone | curato al pronto soccorso

Un episodio allarmante è avvenuto a Torino: un adolescente in crisi d'astinenza da smartphone è stato soccorso al pronto soccorso. Questo caso mette in luce un fenomeno sempre più diffuso tra i giovani, che vivono la tecnologia come una dipendenza. In un'epoca in cui il digitale regna sovrano, è fondamentale riflettere sull'importanza di un uso consapevole dei dispositivi. La salute mentale dei nostri ragazzi merita attenzione e cura!

Un caso emblematico al pronto soccorso. Un adolescente è stato portato dai genitori al pronto soccorso dell' ospedale San Luigi di Orbassano, nel Torinese, in uno stato di agitazione psicomotoria grave. Il comportamento del giovane ha sorpreso i medici: presentava sintomi del tutto simili a quelli di una persona in crisi d'astinenza da sostanze stupefacenti. Ma la causa era un'altra: gli era stato tolto lo smartphone. Il ruolo dello psichiatra e la dinamica dei fatti. A occuparsi del caso è stato Gianluca Rosso, professore associato di psichiatria al Dipartimento di Neuroscienze dell'Università di Torino.

