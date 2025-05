Tony Effe e la sua autobiografia tra baby gang l’amore per Totti e il dissing con Fedez | Con Chiara Ferragni parlavamo a cena ma è subito diventato uno scoop

Tony Effe svela la sua vita tumultuosa in "Non volevo ma lo sono", un’autobiografia che intreccia storie di baby gang, amore per Totti e il famoso diss con Fedez. Il rapper romano non si tira indietro e racconta come la sua passione calcistica lo abbia spinto a gesti audaci. Un percorso che riflette il crescente interesse per le storie di riscatto nel rap italiano. Scopri un Tony Effe mai visto prima!

Il rapper romano si racconta nel libro Non volevo ma lo sono. Da quando tentò di rubare un Moncler bianco per somigliare all’ex capitano della Roma a quando rifiutò il featuring con Fedez. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Tony Effe e la sua autobiografia, tra baby gang, l’amore per Totti e il dissing con Fedez: «Con Chiara Ferragni parlavamo a cena, ma è subito diventato uno scoop»

Tony Effe, la verità su Fedez nel suo libro: com’è nato il gossip con Chiara Ferragni

Tony Effe svela retroscena bollenti nel suo libro "Non volevo ma lo sono", in particolare la verità su Fedez e il gossip che ha coinvolto Chiara Ferragni.

Cerca Video su questo argomento: Tony Effe Sua Autobiografia Cerca Video Caricamento del Video...

Altre fonti ne stanno dando notizia

Tony Effe e la sua autobiografia, tra baby gang, l’amore per Totti e il dissing con Fedez: «Con Chiara Ferragni parlavamo a cena, ma è subito diventato uno scoop; Tony Effe annuncia l'uscita della sua autobiografia: Non volevo ma lo sono; Tony Effe: «Per rubare il Moncler visto su Totti mi sono beccato 5 anni». La notte da film, la rissa, il nunch; Tony Effe: «Per rubare il Moncler visto su Totti mi sono beccato 5 anni». La notte da film, la rissa, il nunchaku e la condanna. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Tony Effe, perek, veszekedések és Fedezzel való viszálykodás között: a rapper vallomása önéletrajzában

Riporta notizie.it: Il 27 maggio è uscita l'autobiografia di Tony Effe: il rapper si è confessato, tra processi, risse e il dissing con Fedez ...

Tony Effe svela tutto: la verità mai detta su Fedez e Chiara Ferragni

Lo riporta msn.com: Tony Effe torna a far parlare di sé, ma stavolta non con una hit, bensì con le pagine del suo libro Non volevo ma lo sono. Un'autobiografia che mescola musica, gossip e confessioni personali, nella qu ...

Tony Effe torna a parlare di Fedez e Chiara Ferragni: “Lui era in fissa perché dovevamo uscire in coppia”

Come scrive tpi.it: "Lui cercava di attaccarsi alla mia energia": le rivelazioni del rapper nella biografia "Non volevo ma lo sono" Tony Effe torna a parlare del dissing con Fedez e del gossip con Chiara Ferragni. Nella ...