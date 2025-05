Tognozzi Juve a che punto siamo per il ritorno a Torino? Al momento solo qualche chiacchierata informale | ultime

Tognozzi Juve, a che punto siamo per il ritorno a Torino? Al momento solo qualche chiacchierata informale con l’ex Granada: le ultime novità. L’edizione odierna di Tuttosport ha fatto il punto sul possibile futuro di Matteo Tognozzi, ex dirigente del Granada che potrebbe tornare alla Juventus dopo aver svolto un ottimo lavoro nell’area scouting. Secondo quanto si apprende dal quotidiano al momento non c’è ancora stato un affondo per lui: soltanto qualche chiacchierata informale, anche perchè Tognozzi nella Juve conosce tutti. Prenderebbe le redini dell’area scouting in bianconero. .com. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Tognozzi Juve, a che punto siamo per il ritorno a Torino? Al momento solo qualche chiacchierata informale: ultime

