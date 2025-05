Tiziano Ghera la vittima dell' incidente mortale di Maslianico

Una routine spezzata in un attimo: Tiziano Ghera, 51 anni, ha perso la vita in un tragico incidente stradale a Maslianico mentre si recava al lavoro. Questo evento ci ricorda quanto sia fragile la vita quotidiana, e come ogni viaggio, anche il più breve, possa riservare sorprese inaspettate. La sicurezza stradale deve diventare una priorità collettiva: riflettiamo su come possiamo tutti contribuire a garantire strade più sicure.

Un tragitto breve verso il lavoro, interrotto per sempre. È stato identificato l'uomo morto all'alba di sabato 31 maggio 2025 in via Roma a Maslianico. Si tratta di Tiziano Ghera, 51 anni, residente in paese e dipendente dell'ipermercato Bennet di Tavernola. Come ogni mattina, stava percorrendo.

