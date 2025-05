Tivù Verità | Marcello Foa | ricatti incrociati su Ucraina e Palestina

Marcello Foa ci guida in un viaggio sconcertante nel cuore della società del ricatto, dove geopolitica e conflitti si intrecciano. Dall'Ucraina a Gaza, le tensioni globali rivelano meccanismi di potere inquietanti. L'analisi di Foa ci invita a riflettere su come queste dinamiche influenzino la nostra vita quotidiana. Un'opportunità imperdibile per comprendere il mondo che ci circonda e scoprire le verità nascoste dietro i titoli.

Con Marcello Foa parliamo della società del ricatto e delle sue drammatiche declinazioni, dalla geopolitica ai casi di omicidio.