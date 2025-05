Tir danneggia fontana dalla quale sgorga vino

Quando il vino scorre a fiumi, la magia è nell'aria! Durante l’”Assedio alla Villa”, la storica fontana del Mascherone di Poggio a Caiano si trasforma in un’opera d’arte enologica, ma un imprevisto ha colpito la festa: un tir ha danneggiato la fontana. Questo incidente ci ricorda quanto sia importante proteggere le tradizioni locali. Riuscirà la comunità a risolvere la situazione e mantenere viva questa affascinante celebrazione?

Durante i tre giorni dell'”Assedio alla Villa”, la manifestazione che ogni anno richiama a settembre migliaia di curiosi a Poggio a Caiano, dalla fontana del Mascherone sgorga eccezionalmente vino a beneficio dei turisti e dei visitatori. E ieri 30 maggio, qualche poggese ha forse pensato di aver. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it © Firenzetoday.it - Tir danneggia fontana dalla quale sgorga vino

Cerca Video su questo argomento: Tir Danneggia Fontana Sgorga Cerca Video Caricamento del Video...

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Tir danneggia la fontana del Mascherone, simbolo di Poggio a Caiano. 🔗Ne parlano su altre fonti

Tir danneggia la fontana del Mascherone, simbolo di Poggio a Caiano

Come scrive msn.com: Le telecamere hanno permesso di individuare il colpevole: un mezzo pesante che, ignorando il divieto di transito, è passato dalla strada urtando il balconcino ...

Un Tir sbaglia manovra e danneggia il “Mascherone”, simbolo di Poggio a Caiano

Si legge su msn.com: POGGIO A CAIANO. Brutto risveglio per Poggio a Caiano. Questa mattina, venerdì 30 maggio, in molti non credevano ai loro occhi quando hanno visto il “balconcino” e parte degli scalini della storica fo ...

Nella notte Tir danneggia il “Mascherone” a Poggio a Caiano. “Beccato” dalle telecamere di sicurezza

Si legge su piananotizie.it: POGGIO A CAIANO - Brutto risveglio per Poggio a Caiano. Questa mattina, venerdì 30 maggio, in molti non credevano ai loro occhi quando hanno visto il ...