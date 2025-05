Thunder Rosa sfoga la sua frustrazione | Per vincere devo forse mostrare qualcosa in più?

Thunder Rosa, l’ex campionessa del mondo AEW, rompe il silenzio sulla sua lunga serie di sconfitte, sottolineando la pressione del mondo del wrestling. Con un'assenza di vittorie dal febbraio 2025, la sua frustrazione è palpabile. Questo è un chiaro segno di come anche i campioni più forti possano affrontare momenti di crisi. Sarà in grado di risollevarsi e riconquistare il suo posto nel ring? La storia del ritorno in grande stile è sempre affascinante!

Thunder Rosa non ha più vinto un match nei programmi AEW da febbraio 2025, quando ha affrontato Penelope Ford, e il peso di questa serie di sconfitte inizia a farsi sentire. L'ex campionessa del mondo femminile AEW si è aperta recentemente nel suo vlog, raccontando quanto siano stati difficili gli ultimi tempi, soprattutto dopo essere stata chiamata all'ultimo minuto per partecipare a un match eliminatorio a quattro nell'episodio di Dynamite del 7 maggio. Quella sera, Rosa ha affrontato Toni Storm, Anna Jay e ancora Penelope Ford, ma è uscita sconfitta ancora una volta. È stata la sua quinta sconfitta consecutiva, incluse alcune in match di coppia, aumentando la frustrazione in un periodo che lei stessa ha definito difficile sia a livello personale che professionale: "È un momento molto cupo per me.

Thunder Rosa difende Stephanie Vaquer: “Noi che non siamo madrelingua dobbiamo lavorare il triplo”

Thunder Rosa difende Stephanie Vaquer dopo i commenti razzisti sui social. La promo in spagnolo della lottatrice messicana a NXT ha scatenato una forte reazione online, portando i conduttori di Busted Open Radio a intervenire per sostenere le wrestler e condannare l'odio.

