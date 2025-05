Thohir | "Un onore vedere questa amata Inter tornare a vincere la finale di Champions League"

Erick Thohir celebra il ritorno dell'Inter alla vittoria in finale di Champions League, un momento che risuona con l'entusiasmo crescente per il calcio italiano. La sfida contro il Paris Saint-Germain non è solo un match, ma un simbolo di rinascita per una squadra che ha saputo rialzarsi. Questo trionfo rappresenta anche un'opportunità per rilanciare il prestigio del nostro calcio nel panorama europeo. Chi sarà il prossimo ad alzare la coppa?

L`ex presidente dell`Inter Erick Thohir ha parlato sui suoi social della sfida di questa sera tra i nerazzurri e il Paris Saint-Germain: `Come. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

Cerca Video su questo argomento: Thohir Ampquotun Onore Vedere Cerca Video Caricamento del Video...

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Moratti, perché l’Inter a Thohir e il retroscena con l’autista: “Finirai di rompere le…”

Come scrive fcinter1908.it: Massimo Moratti compie 80 anni e il Giornale ripercorre la sua vita, divisa tra tre grandi amori, in particolare l'Inter ...

Inter-Milan, lettera di Thohir ai tifosi: “Voglio vedere ‘San Siro’ nel suo massimo splendore”

Si legge su calciomercato.it: INTER MILAN DERBY THOHIR LETTERA / MILANO – Il presidente ... Ne sono sicuro, perché per me è così. Voglio vedere questo stadio nel suo massimo splendore, giocare partite affascinanti ...