Thiago Motta l’Atalanta fa sul serio per l’ex allenatore della Juve | fatta questa mossa per cercare di bloccare il tecnico italo-brasiliano! L’indiscrezione

L'Atalanta non si ferma e punta con decisione su Thiago Motta, ex allenatore della Juve, nel clima di rivoluzione che investe la Serie A. Questa mossa potrebbe segnare il rilancio della Dea in un campionato sempre più competitivo e ricco di sorprese. Con le panchine che ballano, Motta rappresenta un potenziale cambio di rotta. Riuscirà a portare la sua visione innovativa nel cuore della Bergamasca? La sfida è aperta!

Thiago Motta rientra nel valzer delle panchine? L’Atalanta avanza questa mossa per assicurarsi il mister italo-brasiliano, ex Juve. Nel valzer delle panchine in Serie A potrebbe rientrare anche Thiago Motta. Come riferito su X da Alfredo Pedullà, esperto di mercato, l’ex allenatore della Juventus è sulla lista dell’ Atalanta per il dopo Gasperini, ormai prossimo alla Roma. Secondo il giornalista, la Dea avrebbe preso maggiori informazioni sull’allenatore italo-brasiliano. Di seguito, il contenuto del suoi tweet. PAROLE – « L’Atalanta si è informata ulteriormente in serata sulla posizione di Thiago Motta uno dei pochi nomi del casting, in attesa di prendere una decisione definitiva ». 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Thiago Motta, l’Atalanta fa sul serio per l’ex allenatore della Juve: fatta questa mossa per cercare di bloccare il tecnico italo-brasiliano! L’indiscrezione

Kolo Muani Juve, cosa è cambiato tra Thiago Motta e Tudor? «Si vede una differenza importante col nuovo allenatore, ecco perché» – VIDEO

Nella recente puntata di Tribuna Juve, Paolo Rossi e il tattico Adriano Bacconi analizzano l'impatto di Randal Kolo Muani sotto la guida di Tudor, evidenziando le differenze rispetto a Thiago Motta.

