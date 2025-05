The Testaments | cast trama e tutto quello che sappiamo sullo spin-off di The Handmaid’s Tale

Il mondo distopico di "The Handmaid's Tale" si arricchisce con “The Testaments”, uno spin-off attesissimo che promette di svelare nuove verità. A 15 anni dagli eventi precedenti, seguiamo le vicende di tre donne, intrappolate in un regime oppressivo. Con un cast rinnovato e intriganti colpi di scena, questo progetto si inserisce nel crescente interesse per le narrazioni femministe contemporanee. Non perdere l’occasione di scoprire come si evolve la lotta per

Dopo l’annuncio che era in lavorazione uno spin-off di The Handmaid’s Tale, ci sono state molte novità sul cast e sulla trama di The Testaments ‘. Ambientato 15 anni dopo The Handmaid’s Tale, The Testaments è il secondo libro della serie e segue le prospettive di tre donne (zia Lydia, Agnes Jemima e Daisy), che raccontano cosa è successo a Gilead dopo che June Osborne è stata portata via dagli “Occhi”. Dopo aver scoperto che zia Lydia era una talpa di Mayday, queste tre donne si uniscono e cercano di rovesciare il regime dall’interno. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

The Testaments: Bruce Miller svela collegamenti col finale Handmaid’s Tale e ritorni cast

Nell'attesa del sequel "The Testaments", Bruce Miller, showrunner di "The Handmaid's Tale", svela intriganti collegamenti con il finale della serie originale.

The Testaments: tutto sul sequel di The Handmaid's Tale, chi torna, la trama e quando esce

Segnala today.it: Dal cast ufficiale alle prime anticipazioni sulla trama. Ecco cosa sappiamo finora sulla nuova serie tratta dal romanzo di Margaret Atwood ambientato 15 anni dopo The Handmaid's Tale ...

The Testaments, iniziate le riprese della una serie spin-off di The Handmaid’s Tale

Si legge su tvserial.it: Cast di The Testaments Ann Dowd riprenderà il ruolo di zia Lydia in questo spin-off. Insieme a lei Chase Infiniti (Presento Innocente) nel ruolo di Agnes e Lucy Halliday in quelo di Daisy. Agnes e ...

Cosa sappiamo di The Testaments, la serie sequel di The Handmaid's Tale

Da wired.it: Il cast di The Testaments Come detto, la storia di The Testaments ruota attorno a tre donne. La prima, zia Lydia, continuerà a essere interpretata da Ann Dowd, l'attrice divenuta amatissima ...