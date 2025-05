The Last of Us 2 | Kaitlyn Dever è stata morsa da un ragno ma la cicatrice è stata coperta con la CGI

Kaitlyn Dever, l'attrice che interpreta Abby in "The Last of Us 2", ha rivelato un curioso retroscena: una cicatrice dovuta a un morso di ragno è stata rimossa grazie alla CGI. Questo episodio mette in luce il potere degli effetti visivi nel mondo del cinema, dove la perfezione estetica spesso si scontra con la realtà. Un invito a riflettere sull'equilibrio tra autenticità e finzione nell'arte narrativa moderna!

L'attrice di Abbie, Kaitlyn Dever ha sottolineato l'importanza della CGI dopo che è stata usata per rimuovere una brutta ferita dovuta ad un morso di un ragno dal volto Per la prima volta Abby, interpretata da Kaitlyn Dever, appare sullo schermo nella seconda stagione di The Last of Us, e la troupe ha dovuto ricorrere ad alcuni effetti visivi inaspettati per correggere un dettaglio piuttosto evidente senza CGI. Durante un'apparizione giovedì sera al Jimmy Kimmel Live, la protagonista della serie ha rivelato di essere stata morsa da un ragno sulla guancia, che le ha lasciato un brutto segno sul viso. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - The Last of Us 2: Kaitlyn Dever è stata morsa da un ragno, ma la cicatrice è stata coperta con la CGI

Kaitlyn Dever: 10 cose che forse non sai sull’attrice

Kaitlyn Dever è una delle giovani star più promettenti di Hollywood, con un talento che brilla in ogni ruolo.

