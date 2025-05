The Equalizer 3 | la storia vera dietro al film | la mafia italiana e il vero sindacato della Camorra

"The Equalizer 3" non è solo un film d'azione, ma un tuffo nella realtà cruda della mafia italiana. Robert McCall affronta la Camorra, un'organizzazione che ha radici profonde e un potere spaventoso. Questo capitolo ci invita a riflettere sul fenomeno della criminalità organizzata, sempre attuale, e su come la giustizia possa talvolta necessitare di un vigilante. La lotta tra il bene e il male si fa intensa: chi sarà il vero vincitore?

Robert McCall è tornato per dispensare la sua violenta giustizia da vigilante in The Equalizer 3 – Senza tregua, questa volta contro la Camorra, una spietata organizzazione criminale basata sull’omonima organizzazione reale. Riconosciuto come il capitolo finale della saga, The Equalizer 3 aveva bisogno di un antagonista all’altezza per concludere la lunga saga di McCall. Sin dal primo film Equalizer, uscito nel 2014, McCall, interpretato dal leggendario Denzel Washington, ha servito la giustizia a nome degli oppressi contro criminali sempre più potenti. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

Cerca Video su questo argomento: The Equalizer 3 Storia Cerca Video Caricamento del Video...

Su questo argomento da altre fonti

30 film da guardare su Amazon Prime Video – Lista aggiornata a giugno 2025. 🔗Su questo argomento da altre fonti

The Equalizer: il regista pensa a una storia di origini con un Denzel Washington “de-aged”

Da cinefilos.it: The Equalizer 3 – Senza Tregua è stato pubblicizzato ... per una continuazione del franchise sotto forma di una storia sulle origini. “Ci ho pensato sicuramente molto”, ha detto Fuqua ...

The Equalizer – stagione 3: recensione della serie con Queen Latifah

cinematographe.it scrive: L’operazione, dunque, è stata ripresa da una serie TV che ha debuttato sul piccolo schermo nel 2021, mantenendo lo stesso titolo: The Equalizer. Con 3 stagioni sulla schiena e una storia da ...

Denzel non sbaglia un colpo, ma il film zoppica

Si legge su mymovies.it: Con The Equalizer 3 Senza tregua, si chiude la trilogia dedicata a Robert McCall, ennesima incarnazione del giustiziere silenzioso interpretato con magnetismo da Denzel Washington. Ancora una volta, i ...