The Donald all’assalto del Dragone | Sui dazi ha violato i nostri accordi

Le tensioni commerciali tra Stati Uniti e Cina riaccendono il dibattito sui dazi, in un contesto globale sempre più fragile. Donald Trump sfida Pechino, richiamando l'intesa di tregua e sottolineando un punto cruciale: la necessità di stabilità economica. Mentre la Cina risponde con fermezza, le aziende come Volkswagen si offrono di investire in America, dimostrando che in questo gioco, ogni mossa conta. La geopolitica commerciale è in continua evoluzione: chi avrà l'ultima parola

Il presidente Usa richiama Pechino all’intesa che sanciva 90 giorni di tregua. E Scott Bessent ammette: «Rapporti in stallo». La replica cinese: «L’America corregga la sua condotta». Washington cerca la sponda indiana.. Il numero uno di Volkswagen, Oliver Blume, apre alla Casa Bianca: «Pronti a investire negli Stati Uniti, in cambio di condizioni migliori». Una strategia per strappare tariffe più basse del 25%.. Lo speciale contiene due articoli. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - The Donald all’assalto del Dragone: «Sui dazi ha violato i nostri accordi»