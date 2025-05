The Coach Experience 2025 | i grandi del calcio italiano si incontrano a Rimini

Il grande calcio italiano si riunisce a Rimini per "The Coach Experience 2025", un evento imperdibile che porterà i migliori allenatori e esperti del settore a condividere strategie e visioni. In un'epoca in cui l'innovazione e il gioco collettivo stanno ridefinendo le regole del calcio, questa fiera offre l'opportunità unica di ascoltare i protagonisti del nostro sport. Non perdere l'occasione di scoprire il futuro del calcio!

Gli allenatori tornano a darsi appuntamento alla fiera di Rimini. E anche quest'anni, per la sesta edizione di 'The Coach Experience', in programma da giovedì a sabato della prossima settimana, non mancheranno i nomi illustri del pallone di casa nostra. Quelli di primissimo piano. Il designatore arbitrale, Gianluca Rocchi, l'ex commissario tecnico azzurro Roberto Mancini e il tecnico della Roma, Claudio Ranieri, saranno solo alcuni dei protagonisti della sesta edizione dell'iniziativa organizzata dall'Assoallenatori nei padiglioni della fiera riminese. Nei tre giorni, allenatori e allenatrici, preparatori e tecnici sono attesi da un folto programma di lezioni, in aula e sul campo, tenute in da 64 relatori, per 96 ore complessive.

The Coach Experience torna a Rimini dal 5 al 7 giugno, portando appassionati e professionisti nel cuore della Fiera per scoprire le ultime novità del settore.

