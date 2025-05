TFA Sostegno 2025 ancora nessun decreto | possibile avvio a settembre

L'attesa per il TFA Sostegno X ciclo 2024/2025 si fa palpabile! Senza un decreto ufficiale, le prove preselettive potrebbero slittare a settembre, lasciando gli aspiranti docenti in un limbo incerto. Questo scenario si inserisce nel contesto di una crescente domanda di insegnanti specializzati, in un sistema educativo che ha bisogno di figure sempre più competenti e dedicate. Riusciranno i futuri educatori a cogliere questa sfida?

Cresce l’attesa per il decreto ministeriale che darà il via ufficiale al TFA Sostegno X ciclo per l’anno accademico 20242025. Dopo le esperienze degli anni precedenti, si ipotizza un possibile slittamento delle prove preselettive verso settembre. Nel frattempo, aspiranti docenti si preparano per un percorso che richiede competenze sempre più complesse e trasversali. Avvio del . . 🔗 Leggi su Scuolalink.it

Sostegno, il decreto che divide: domani udienza al TAR sulla conferma del docente. Continuità didattica o rischio clientelismo? Tutti i nodi di una riforma che fa discutere

Domani, 21 maggio, il Tar del Lazio discuterà il decreto ministeriale n. 32/2025, che apre alla conferma del docente di sostegno già in servizio.

