Tezenis saluta coach Ramagli | rescisso consensualmente il contratto

Tezenis Verona e coach Ramagli si separano consensualmente, chiudendo un capitolo ricco di emozioni e successi. Da allenatore a guida carismatica, Ramagli ha segnato la storia del club. In un momento in cui il basket italiano vive una fase di rinnovamento e ricerca di talenti, la scelta di Tezenis potrebbe aprire nuove strade per riportare la squadra ai vertici. Quale sarĂ il futuro strategico del team veronese? La curiositĂ cresce!

Tezenis Verona ha comunicato di aver trovato un accordo per la rescissione consensuale dell'accordo con coach Alessandro Ramagli. "Due percorsi diversi, un'unica grande storia. Dal 2012 al 2015 e poi ancora dal 2021 fino a oggi, Ramagli non è stato solo un allenatore: è stato una guida, un.

