Test genetico obbligatorio | Khelif esclusa dal torneo WB Parla l’avvocato Di Salvia

La pugile algerina Khelif, fresca vincitrice di un'oro olimpico a Parigi 2024, ha dovuto affrontare una dura realtà: l'esclusione dalla Eindhoven Box Cup. La ragione? La mancata presentazione del test genetico obbligatorio, parte di un nuovo regolamento che sta scuotendo il mondo della boxe. Questo episodio solleva interrogativi sull'equità e sulla trasparenza nello sport. La battaglia non è solo sul ring, ma anche nel rispetto delle regole!

Pugliato, World Boxing introduce test del genere, algerina Imane Khelif esclusa da ogni gara: “Deve sottoporsi a identificazione sesso”

La Pugilato World Boxing fa un passo audace verso l'equità con l'introduzione di test genetici obbligatori per gli atleti.

