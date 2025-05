Terni al Maxxi il dipinto Le acciaierie di Orneore Metelli esposto al museo nazionale di Roma

Terni si fa notare al MAXXI di Roma con il dipinto “Le acciaierie” di Orneore Metelli, parte della mostra “Stadi. Architettura e mito”. Un'opportunità unica per riflettere su come l'architettura sportiva plasmi le nostre città e la cultura contemporanea. Questo invito a esplorare il connubio tra arte e infrastrutture è un richiamo potente: ogni edificio racconta una storia, ogni stadio un sogno da vivere. Non perderti questa esperienza!

Terni protagonista al Maxxi (museo nazionale delle arti del XXI secolo) di Roma nella mostra “Stadi. Architettura e mito”, una delle più importanti esposizioni nazionali dedicate al legame tra architettura, sport e società. Tra i progetti provenienti da tutto il mondo anche “Le acciaierie di. 🔗 Leggi su Ternitoday.it © Ternitoday.it - Terni al Maxxi, il dipinto “Le acciaierie” di Orneore Metelli esposto al museo nazionale di Roma

