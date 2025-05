Ternana-Pescara | Finale Playoff al Liberati Biglietti Esauriti e Grande Attesa

La finale playoff tra Ternana e Pescara si avvicina e l'entusiasmo è alle stelle: i biglietti sono già esauriti! Questo match non è solo una partita, ma un momento di rinascita per la città, che riscopre la passione per il calcio. L'atmosfera del Liberati ricorda le epiche sfide del passato. È un'occasione unica per riscrivere la storia: chi alzerà il trofeo? La risposta è a pochi giorni di distanza!

Il ritrovato entusiasmo collettivo, l’assalto ai biglietti, le coincidenze. Per la sfida con il Pescara in programma lunedì prossimo al “ Liberati “ (ore 21.15, diretta su Rai 2), gara d’andata della finale playoff, la piazza rossoverde si tuffa di nuovo nell’atmosfera delle tante grandi sfide decisive nella centenaria storia della Ternana (quella di mercoledì scorso è stata la partita ufficiale numero 3.500). La squadra, come ha fatto finora, prova a blindarsi, con un’autostima in forte crescita. Resta in dubbio de Boer ed è a rischio Brignola infortunatosi giovedì in allenamento. È iniziata fortissimo la prevendita ed è prevedibile che lo stadio sarà al completo. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Ternana-Pescara: Finale Playoff al Liberati, Biglietti Esauriti e Grande Attesa

Doccia gelata per il Catania, rossazzurri puniti da Merola nel finale: il Pescara vince 1-0

Il Catania subisce una deludente sconfitta casalinga nel match d'andata del primo turno della fase nazionale dei playoff di Serie C, perdendo 1-0 contro il Pescara allo stadio Angelo Massimino.

Finale playoff Serie C: Ternana-Pescara in diretta su Rai 2, Sky e Now TV

Si legge su ternananews.it: Le finali playoff tra Ternana e Pescara saranno trasmesse su Sky, Now TV e in chiaro su Rai 2. Fischio d'inizio alle 21:15 il 2 e 7 giugno.

SERIE C - Playoff, finale tra Ternana e Pescara: il programma su Sky Sport e in streaming su NOW

Lo riporta napolimagazine.com: Tutta la Serie C NOW 2024/2025 è solo su Sky e in streaming su NOW, con tutte le 1.143 partite della regular season, compresi i playoff e i match della Supercoppa e della Coppa Italia (dagli ottavi di ...