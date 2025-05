Ternana-Pescara | dove vederla orario e probabili formazioni

La finale playoff di Serie C tra Ternana e Pescara si preannuncia avvincente! Sabato presso il Libero Liberati, le due squadre si sfideranno per guadagnarsi un posto in cadetteria. Con tifoserie cariche di entusiasmo, l'incontro rappresenta non solo una battaglia sul campo, ma anche un momento cruciale per il futuro calcistico di entrambe. Non perdere l’opportunità di vedere queste squadre dare il massimo! Scopri come seguire il match in TV!

Al Libero Liberati andrà in scena la sfida di Serie C Ternana-Pescara: le ultime di formazioni con orario e dove vedere il match in tv Al Libero Liberati di Terni si giocherà la gara valevole per l’andata della finale playoff di Serie C tra Ternana-Pescara. Andiamo a scoprire le ultimissime di formazione, l’orario e dove vedere la sfida. Le . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Ternana-Pescara: dove vederla, orario e probabili formazioni

Serie C, la fase nazionale dei playoff: Giana Erminio-Ternana, Crotone-Vicenza, Vis Pesaro-Pescara, Atalanta U23-Audace Cerignola. Le semifinali

Con la conclusione dei gironi B e C, la regular season di Serie C è giunta al termine, ma la competizione è tutt'altro che finita.

