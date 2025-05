Terminal del Golfo ora si parte Siglato l’atto di sottomissione Via ai lavori per l’ampliamento

È ufficiale: il Terminal del Golfo si prepara a un grande salto in avanti! Con la firma dell'atto di sottomissione, i lavori di ampliamento del terminal possono finalmente partire. Questo passo rappresenta non solo una crescita per il gruppo Tarros, ma un segnale chiaro di ripresa per l'intero settore marittimo italiano. Un investimento che promette di rivoluzionare la logistica portuale e proiettarci verso un futuro più competitivo. Rimanete sintonizzati!

Ieri è stata impressa un’ulteriore accelerazione alla procedura che consentirà al gruppo Tarros di avviare i lavori di ampliamento del Terminal del Golfo. È stato infatti firmato dal commissario straordinario dell’Adsp, Federica Montaresi e dal presidente e ad del gruppo, Alberto Musso, l’atto di sottomissione che consentirà alla società l’immediata occupazione dello specchio acqueo antistante lo spazio già in concessione, della superficie complessiva di 4.352 metri quadrati, a decorrere dal primo giugno, in modo da consentire la realizzazione del molo previsto nella prima fase dei lavori. L’atto sottoscritto è propedeutico alla successiva stipula di atto formale e è finalizzato a consentire l’immediata occupazione di beni demaniali, diretta alla realizzazione della prima fase dei lavori sopra indicati. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Terminal del Golfo, ora si parte. Siglato l’atto di sottomissione. Via ai lavori per l’ampliamento

