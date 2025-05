Teramo celebra la Repubblica | onorificenze musica e l' arte di Di Giandomenico

Il 2 giugno, Teramo si trasforma in un palcoscenico di celebrazione per il 79° anniversario della Repubblica Italiana. Tra cerimonie solenni e premi a cittadini meritevoli, un tributo speciale va al fumettista Carmine Di Giandomenico. Questo evento non è solo una commemorazione, ma un’occasione per riscoprire l’importanza dell’arte e della cultura nel nostro tessuto sociale. Scopri come la creatività può dare voce ai valori della nostra Repubblica!

Teramo - Il 2 giugno, Teramo commemora il 79° anniversario della Repubblica Italiana con cerimonie solenni, premi ai cittadini meritevoli e un omaggio al fumettista Carmine Di Giandomenico. Il prossimo 2 giugno, la città di Teramo si prepara a celebrare il 79° anniversario della proclamazione della Repubblica Italiana con una serie di eventi ufficiali organizzati dalla Prefettura, in collaborazione con il Comune e la Provincia. Le cerimonie si svolgeranno in due momenti distinti: la mattina alle ore 10:00 presso il Monumento ai Caduti in Viale Mazzini, e il pomeriggio alle ore 17:30 in Corso San Giorgio, davanti al Palazzo del Governo. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv © Abruzzo24ore.tv - Teramo celebra la Repubblica: onorificenze, musica e l'arte di Di Giandomenico

