Tennis Sinner | Ho giocato veramente bene

Jannik Sinner, dopo la vittoria agli ottavi di finale del Roland Garros, esprime la sua soddisfazione: “Ho giocato veramente bene”. In un momento in cui il tennis italiano sta vivendo un rinascimento, Sinner si conferma come uno dei protagonisti più promettenti. E c’è di più: la coincidenza con il compleanno del suo allenatore Simone aggiunge un tocco emozionante a questa straordinaria performance. Sarà la volta buona per scrivere la storia?

Roma, 31 mag. (askanews) – “Ho giocato veramente bene. Lui ha servito molto bene, ci conoscevamo abbastanza perché avevamo già giocato in precedenza, ma sono molto contento”. Così Jannik Sinner dopo aver conquistato gli ottavi di finale al Roland Garros – Ieri era il compleanno di Simone, e solitamente quando è il suo compleanno io non gioco mai bene: per fortuna non ho giocato ieri. Oggi questa prestazione è per lui e grazie come sempre al pubblico, l’atmosfera era fantastico”. L'articolo proviene da Ildenaro.it. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

