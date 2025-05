Tennis Sinner agli ottavi di finale al Roland Garros

Jannik Sinner continua a scrivere la storia del tennis italiano, avanzando con un'impressionante vittoria agli ottavi di finale del Roland Garros. Con un punteggio schiacciante di 6-0, 6-1, 6-2 in soli 90 minuti, il giovane talento dimostra di avere tutte le carte in regola per competere ai massimi livelli. I fan non possono fare a meno di chiedersi: sarà lui il prossimo campione capace di riportare il trofeo a casa? La suspense cresce!

Roma, 31 mag. (askanews) – Una fenomenale prova di forza. È quella di Jannik Sinner, agli ottavi di finale del Roland Garros grazie alla vittoria su Jiri Lehecka, n. 34 al mondo, con il punteggio di 6-0, 6-1, 6-2 in poco più di un’ora e mezza di gioco. Sinner ha dominato dall’inizio alla fine, giocando una partita ai limiti della perfezione: Lehecka non è mai riuscito a controllare gli scambi, ha faticato sulle variazioni al servizio di Jannik e non è riuscito a contenere i colpi in risposta del n. 1 al mondo che ha ottenuto sei break nell’incontro. Sinner ottiene così la 71esima vittoria in carriera a livello Slam (le stesse di Fabio Fognini) e la 17esima consecutiva nei major (dal 2000 in poi meglio solo i big 3). 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Francisco Cerundolo sfiderà Jannik Sinner agli ottavi degli Internazionali d'Italia 2025. Il talentuoso tennista argentino ha ottenuto la vittoria contro Sebastian Ofner, mentre Sinner ha superato Jesper de Jong.

