Tennis | Parigi Sinner agli ottavi

Jannik Sinner continua a brillare al Roland Garros, travolgendo il ceco Ledecka con un punteggio impressionante di 6-0, 6-1, 6-2. Il numero uno del mondo dimostra una forma straordinaria, mentre il torneo si fa sempre più intenso e competitivo. Gli ottavi vedranno Sinner sfidare Rublev, un avversario temibile ex top ten. Sarà interessante vedere come il talento emergente italiano affronterà la pressione, in un contesto dove ogni punto conta!

14.35 Jannik Sinner approda agevolmente negli ottavi al Roland Garros. Il campione azzurro, n.1 del mondo, supera agevolmente 60 61 62, il ceco Ledecka, n.34 del ranking. Durata 1h34'. Negli ottavi, Sinner affronterà il russo Rublev, n.15 Atp. Rublev è un ex top ten. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Francisco Cerundolo, chi è l’avversario di Sinner agli ottavi degli Internazionali

Francisco Cerundolo sfiderà Jannik Sinner agli ottavi degli Internazionali d'Italia 2025. Il talentuoso tennista argentino ha ottenuto la vittoria contro Sebastian Ofner, mentre Sinner ha superato Jesper de Jong.

Sinner-Lehecka diretta Roland Garros: in palio gli ottavi con Rublev, tennis oggi

msn.com scrive: PARIGI (FRANCIA) - È il giorno di Jannik Sinner al terzo turno del Roland Garros 2025. Reduce dai successi contro i francesi Rinderknech e Gasquet, il numero uno al mondo sfida il ceco Jiri Lehecka, n ...

Roland Garros, Sinner travolge Lehecka e va agli ottavi

Come scrive sport.quotidiano.net: Affronterà il russo Andrey Rublev. Il numero uno del mondo si è imposto nettamente sul 23enne ceco, numero 34 del mondo, con il punteggio di 6-0, 6-1, 6-2 in un'ora e 34 minuti ...

Jannik Sinner strabordante, ko tecnico per Jiri Lehecka: l'azzurro avanza agli ottavi in un baleno

Si legge su eurosport.it: TENNIS, ROLAND GARROS - Prestazione di strapotere assoluto del numero uno al mondo, che lascia le briciole a uno sconsolatissimo Jiri Lehecka. E dire che il gio ...