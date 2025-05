Tennis Cobolli out al terzo turno avanza Zverev

Sascha Zverev avanza agli ottavi del Roland Garros, ma l'uscita di Flavio Cobolli segna un momento cruciale per il tennis italiano. In un torneo che vede tanti giovani talenti emergere, la resilienza di Cobolli nel secondo set dimostra che il futuro del tennis azzurro è promettente. L'interesse crescente per questi giovani atleti potrebbe portare a una nuova era di successi. Chi sarà il prossimo a brillare?

Roma, 31 mag. (askanews) – Sascha Zverev è agli ottavi di finale del Roland Garros. Il tedesco ha battuto Flavio Cobolli con il punteggio di 6-2, 7-6(4), 6-1. Una partita divisa in due parti: nel primo set Zverev ha gestito e controllato senza problemi, chiudendo 6-2 dopo 38 minuti di gioco. Nel secondo parziale, invece, è arrivata la reazione del tennista azzurro che non è però riuscito a gestire i due break che aveva conquistato nel secondo e nel sesto game. Inevitabile a quel punto il tiebreak, in cui il tedesco è salito di livello e ha chiuso avanti 7-4. Nel terzo set, invece, nuovo dominio di Zverev che agli ottavi di finale del Roland Garros (che raggiunge per l’ottavo anno consecutivo) affronterĂ l’olandese Griekspoor. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

ATP Amburgo 2025, svelato il tabellone: Zverev la stella, ci sono Darderi e Cobolli

Il tabellone dell'ATP 500 di Amburgo 2025 è finalmente svelato, con Alexander Zverev, stella del torneo, pronto a brillare.

Cerca Video su questo argomento: Tennis Cobolli Out Terzo Cerca Video Caricamento del Video...

Ne parlano su altre fonti

Roland Garros: derby azzurro a Cobolli. Djokovic ok, ma quella caviglia... Out De Minaur; Tennis, Roland Garros: Cobolli vince il derby italiano con Arnaldi, sfiderĂ Zverev. Avanti Djokovic e Draper; Atp Amburgo, i risultati degli italiani: Cobolli in semifinale, fuori Darderi; ATP Amburgo, Cobolli vola in semifinale, Darderi out. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Tennis, Cobolli out al terzo turno, avanza Zverev

Secondo askanews.it: Roma, 31 mag. (askanews) – Sascha Zverev è agli ottavi di finale del Roland Garros. Il tedesco ha battuto Flavio Cobolli con il punteggio di 6-2, 7-6(4), 6-1. Una partita divisa in due parti: nel prim ...

Cobolli si ferma al terzo turno del Roland Garros, ko con Zverev

Da gds.it: Flavio Cobolli si ferma al terzo turno del Roland Garros 2025. Il romano, reduce dal trionfo nell’Atp 500 di Amburgo, si arrende in tre set al finalista ...

Cobolli lotta 2 set, poi si arrende al 3°: Zverev agli ottavi al Roland Garros

Come scrive tuttosport.com: Il tennista toscano è stato sconfitto con il punteggio di 6-2, 7-6(4), 6-1. Nel prossimo turno il tedesco se la vedrà con Griekspoor ...