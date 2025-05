Tendenze beauty del 2025 | cosa aspettarsi

Nel 2025, il mondo della bellezza si prepara a una rivoluzione! Aspettati look audaci e sostenibili, con prodotti sempre più eco-friendly e personalizzati. La skincare si fonde con la tecnologia, portando innovazioni sorprendenti. Scopri come abbracciare queste tendenze può non solo rinnovare il tuo aspetto, ma anche riflettere il tuo impegno verso un pianeta migliore. Preparati a brillare con consapevolezza!

A Cannes 2025, protagonisti i capelli: a onde, Nineties, con dettagli in stile retrò, accessori coquette e nuove tendenze indie-glam. Da copiare

A Cannes 2025, i capelli a onde nineties dominano la scena, arricchiti da dettagli retro e accessori coquette.

