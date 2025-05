Tempo soleggiato e temperature in aumento | l’estate fa le prove generali

L'estate si prepara a fare il suo ingresso trionfale nel nostro Bel Paese, con Lecce e il Salento pronti a brillare sotto il sole! Fino al 2 giugno, l'alta pressione subtropicale porterà stabilità e temperature in aumento, mentre gli italiani iniziano a sognare vacanze e giornate all'aria aperta. E chissà, magari questa è solo l'inizio di una stagione estiva da ricordare! Preparate i costumi e le creme solari!

LECCE – L'estate bussa alle porte. Fino a oltre il 2 giugno, festa della Repubblica, è previsto tempo stabile e soleggiato su tutta l'Italia meridionale, grazie all'azione di un campo di alta pressione di matrice subtropicale. Su Lecce e il Salento in generale - assicurano gli esperti di.

Tempo soleggiato e temperature in aumento: l’estate fa le prove generali

