Telesi@ premio alla studentessa Teresa Sparago e alla classe prima del Linguistico

Un trionfo per il Liceo Scientifico Telesi@: la studentessa Teresa Sparago ha conquistato il primo posto al Concorso Nazionale “G. Virginio Schiaparelli” con un'opera che ha colpito per la sua originalità narrativa. Questo successo non è solo un riconoscimento personale, ma testimonia l’importanza di incoraggiare la creatività nelle scuole. In un'epoca in cui l'innovazione è fondamentale, i giovani talenti come Teresa sono la chiave per un futuro brillante!

La studentessa del Liceo Scientifico Telesi@, Teresa Sparago, è risultata vincitrice della XV edizione del Concorso Nazionale “G. Virginio Schiaparelli” – Società Astronomica Italiana. Un meritatissimo primo posto grazie a un lavoro che si è distinto “per l’originalità dell’intreccio narrativo, . Continua L'articolo proviene da Fremondoweb. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com © Fremondoweb.com - Telesi@, premio alla studentessa Teresa Sparago e alla classe prima del Linguistico

