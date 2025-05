Teheran | Armi nucleari inaccettabili colloqui con USA sull' arricchimento dell' uranio

In un momento storico in cui la diplomazia sembra tornare al centro della scena internazionale, l'Iran si dichiara contrario alle armi nucleari, aprendo a discussioni con gli Stati Uniti sull'arricchimento dell'uranio. Una mossa che potrebbe segnare una svolta nei rapporti tra le due nazioni e influenzare il delicato equilibrio geopolitico del Medio Oriente. RiuscirĂ questo dialogo a disinnescare le tensioni globali? La risposta potrebbe cambiare il futuro della sicurezza mondiale.

Il ministro degli Esteri iraniano, Abbas Araghchi, ha affermato oggi che le armi nucleari sono "inaccettabili", mentre il governo di Teheran è impegnato nei colloqui con gli Stati Uniti sulle proprie attivitĂ in questo settore. "Se il problema sono le armi nucleari, sì, anche noi consideriamo questo tipo di arma inaccettabile", ha detto Araghchi in un discorso televisivo, aggiungendo: "Siamo d'accordo con loro su questo punto". Teheran e Washington non sono d'accordo tuttavia sulla questione dell' arricchimento dell'uranio, che l'Iran considera un diritto. 🔗 Leggi su Quotidiano.net