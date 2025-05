Teatro Manzoni 25 26 | in cartellone Michela Andreozzi Gabriele Pignotta e Giampiero Ingrassia

Il Teatro Manzoni di Roma si prepara a brillare nella stagione 2025/2026, portando in scena talenti come Michela Andreozzi e Gabriele Pignotta. Questo triennio di rinascita non è solo un ritorno alla normalità , ma segna un'incredibile evoluzione della cultura teatrale nella Capitale. Scopriremo insieme come il palcoscenico possa diventare un potente veicolo di emozioni e storie, in un contesto sempre più affamato di autenticità . Non perdere l'occasione

Il Teatro Manzoni di Roma ha presentato la stagione 20252026: in cartellone Michela Andreozzi, Gabriele Pignotta, Giampiero Ingrassia, Francesco Arca, Giorgio Borghetti, Gianluca Guidi, Pietro Longhi, Marco e Marianna Morandi. La stagione 20242025 chiude un triennio di grande rilancio del Teatro Manzoni di Roma. La sala del quartiere Prati, molto amata dal pubblico romano, in questi anni ha visto una crescita costante di abbonati e spettatori che hanno apprezzato una programmazione attenta e diversificata con interpreti di alto livello e che privilegia gli autori contemporanei italiani e stranieri. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu © Spettacolo.eu - Teatro Manzoni 25/26: in cartellone Michela Andreozzi, Gabriele Pignotta e Giampiero Ingrassia

Cerca Video su questo argomento: Teatro Manzoni 25 26 Cerca Video Caricamento del Video...

Le notizie più recenti da fonti esterne

PAOLO RUFFINI - Il Babysitter | Milano - Manzoni 25 - 26; Al teatro Manzoni Miguel Angel Zotto porta in scena la storia del tango con l'arte di Astor Piazzolla; Giugno 2025: gli spettacoli a Milano da segnarsi in agenda; Al TEATRO MANZONI di ROMA in scena il 26 maggio “L’ACQUA TOFANA – mogli avvelenatrici nella Roma del ‘600”. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Teatro Manzoni, stagione teatrale 2025/26

Si legge su lagazzettadellospettacolo.it: La presentazione della stagione teatrale del Teatro Manzoni di Roma: tutti gli eventi, gli spettacoli e la programmazione.

Teatro, nella stagione del Manzoni da Andreozzi a Guidi-Ingrassia

Secondo spettacoli.tiscali.it: Roma, 26 mag. (askanews) - Presentata la nuova stagione del Teatro Manzoni di Roma. Anche per il 2025-2026 la sala del quartiere Prati, ha ...

Da Andreozzi a Guidi-Ingrassia nella stagione del Teatro Manzoni

Lo riporta msn.com: È con il viaggio tra le note di uno dei più grandi artisti italiani di tutti i tempi che si aprirà la nuova stagione Prosa 2025-2026 del Teatro Manzoni di Roma. (ANSA) ...