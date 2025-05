Te ho potuto amare te sola fra le donne | pieno di like per il messaggio romantico di Luca Argentero per il compleanno della moglie

L'amore trionfa sui social! Luca Argentero ha conquistato il web con un messaggio d’amore per il compleanno della moglie, Cristina Marino. La sua dichiarazione, che esprime una connessione profonda, ci ricorda come le relazioni autentiche siano sempre al centro delle nostre vite. In un'epoca in cui i sentimenti vengono spesso ridotti a emoticon, parole così sincere risuonano forti e chiare, invitandoci a riflettere sul valore dell'amore vero.

Ha fatto il pieno di like sui social il messaggio romantico di Luca Argentero in occasione del compleanno della moglie, Cristina Marino. Oggi, sabato 31 maggio, l'attore torinese le ha scritto: "Se tuttavia so che cos’è l’amore, è per merito tuo. Te ho potuto amare, te sola fra le donne. Tu. 🔗 Leggi su Torinotoday.it © Torinotoday.it - "Te ho potuto amare, te sola fra le donne": pieno di like per il messaggio romantico di Luca Argentero per il compleanno della moglie

Spacciatore beccato con la cocaina negli slip, arrestato a Lecce dopo un blitz in pieno centro

Un uomo di 47 anni è stato arrestato a Lecce dopo un blitz della polizia in pieno centro. L'operazione ha portato alla luce un tentativo di spaccio, con la cocaina trovata nascosta negli slip dell'uomo.

