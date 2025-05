Taylor Swift si riprende i suoi album | Ora tutto quello che ho scritto è mio

Taylor Swift segna una svolta storica nel panorama musicale: ha riacquisito i diritti dei suoi primi sei album, ponendo un faro sulla questione della proprietà artistica. In un’epoca in cui gli artisti cercano sempre più di rivendicare il controllo sul proprio lavoro, la sua vittoria non è solo personale, ma un'importante lezione per tutti. La musica è dell’artista, non solo dell’etichetta. È tempo di scrivere nuove storie!

(Adnkronos) – Taylor Swift ha finalmente vinto la battaglia più personale e simbolica della sua carriera: quella per la proprietà della propria musica. Dopo anni di scontri, strategie alternative e dichiarazioni pubbliche, la popstar statunitense ha annunciato di aver riacquistato i master – cioè le registrazioni originali – dei suoi primi sei album: Taylor Swift,

