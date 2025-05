Taylor Swift a New York ci conferma che il flower dress è il vestito perfetto per questa primavera

Taylor Swift ha illuminato New York con il suo iconico flower dress, dimostrando che la primavera 2024 sarà all’insegna della freschezza e della creatività nel mondo della moda. Questo abito, simbolo di rinascita, riflette un trend più ampio: la riscoperta della bellezza nei piccoli dettagli e nell'autenticità. Con la notizia dei suoi master, Taylor non solo conquista il palco, ma anche il cuore dei fan. Non perdere l’occasione di seguire la sua scia!

Taylor Swift è tornata a brillare tra le luci di New York e lo ha fatto nel modo che le riesce meglio: con stile impeccabile, discrezione calcolata e l’inconfondibile allure da superstar che la rende riconoscibile anche da lontano. E soprattutto poco prima che venisse annunciata la bellissima news: Tay detiene i suoi master originali per i suoi 6 album. War is won. Taylor Swift riappare a New York con un look irresistibile (firmato Dôen) e cena da Via Carota con amici vip. La cantante di Cruel Summer è stata avvistata nel cuore del West Village, dove ha cenato nel suo ristorante italiano preferito, Via Carota, uno dei locali più amati dalle celebrità e già teatro di diverse uscite post-breakup e reunion tra amici. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Taylor Swift a New York ci conferma che il flower dress è il vestito perfetto per questa primavera

Trump critica Bruce Springsteen e Taylor Swift per posizioni politiche e interventi esteri

Donald Trump ha recentemente riservato dure critiche a Bruce Springsteen e Taylor Swift, rispondendo alle loro posizioni politiche e interventi esteri.

Taylor Swift riacquista il controllo sui master dei primi album

Come scrive msn.com: (ANSA) - NEW YORK, 30 MAG - Taylor Swift ha riacquistato i diritti delle registrazioni master dei suoi primi sei album, ponendo fine a una lunga battaglia sulla proprietà della sua musica. "Tutta la m ...

Taylor Swift è incinta? Le foto fanno impazzire i fan, mentre lei torna padrona dei suoi album

Si legge su tag24.it: Taylor Swift è incinta? Mentre riacquista i diritti sui suoi primi album, i fan vedono le sue foto e partono le teorie.

Taylor Swift ora possiede tutta la sua musica: "Finalmente è davvero mia"

Da msn.com: La cantante americana ha annunciato di aver riacquistato l'intero catalogo musicale pubblicato con Big Machine Records. "Un sogno che diventa realtà" ...