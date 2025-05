Taylor al Napoli sì del giocatore| Agenti al Maradona | ecco il prezzo fissato dall' Ajax

Il Napoli si fa avanti per il giovane talento Kenneth Taylor dell'Ajax: un passo importante non solo per rinforzare il centrocampo, ma anche per segnare una svolta generazionale. La scelta del giocatore di vestire la maglia azzurra evidenzia come il club stia puntando su prospettive fresche e ambiziose. Con questo acquisto, il Napoli si prepara a scrivere un nuovo capitolo della sua storia, in un momento di grande fermento nel calcio europeo. Rimanete sintonizzati!

Il Napoli ha individuato il rinforzo giusto per il centrocampo del futuro, e il giocatore ha già dato il suo assenso. Kenneth Taylor, talentuoso mediano classe 2002 dell'Ajax, è pronto a lasciare l'Olanda e avrebbe espresso chiaramente la sua preferenza per la maglia azzurra. Una volontà che si sposa con la situazione di ristrutturazione in casa Ajax, che potrebbe agevolare una cessione durante la prossima finestra di mercato estivo. Kenneth Taylor nel mirino del Napoli Agenti al Maradona e il "Sì" di Taylor: la trattativa entra nel vivo. I segnali di un interesse concreto e di una trattativa che potrebbe decollare ci sono tutti. 🔗 Leggi su Napolissimo.it © Napolissimo.it - Taylor al Napoli, sì del giocatore| Agenti al Maradona: ecco il prezzo fissato dall'Ajax

Il Napoli sonda Taylor dell’Ajax per sostituire Anguissa

Il Napoli è attivamente alla ricerca di un sostituto per Anguissa e ha messo nel mirino l'olandese Taylor dell'Ajax.

Cerca Video su questo argomento: Taylor Napoli Sì Giocatore Cerca Video Caricamento del Video...

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Di Marzio: Il Napoli su Kenneth Taylor dell’Ajax. Il prezzo è di 25-30 milioni; Di Marzio – Forte interesse del Napoli per Taylor dell’Ajax. I dettagli; Napoli, regina del calciomercato : tutti i nomi sul taccuino di Manna e Conte; Kenneth Taylor-Napoli, quanto chiede d'ingaggio. Contatti anche con il Milan. 🔗Ne parlano su altre fonti