Tarzan | Phil Collins dovette imparare altre lingue per cantare la colonna sonora del film animato

Phil Collins rivela un retroscena affascinante sulla colonna sonora di "Tarzan": ha dovuto imparare diverse lingue per dare vita a quella che è diventata un'icona musicale. Questa curiosità non solo mette in luce il talento dell'artista, ma sottolinea anche come la musica possa unire culture diverse, rendendo le emozioni universali. Scoprire come un grande artista si sia adattato per conquistare il cuore di tutti è davvero ispirante!

Il cantante ha svelato il momento in cui ha capito che avrebbe dovuto cantare l'iconica soudtrack del lungometraggio Disney non solo in inglese. Phil Collins è tornato a parlare della sua partecipazione al film animato Tarzan, per il quale cantò la colonna sonora. In un video pubblicato sul suo account ufficiale di TikTok, Collins ha svelato un aneddoto. Il cantante ha parlato della sua reazione nel momento in cui capì che avrebbe dovuto cantare la canzone anche in altre lingue e non solo in inglese. Phil Collins imparò altre lingue grazie alla colonna sonora di Tarzan Collins non aveva mai cantato in altre lingue prima di quel momento:"Qualcuno mi disse: 'Scusi, andiamo in 35 Paesi. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Tarzan: Phil Collins dovette imparare altre lingue per cantare la colonna sonora del film animato

Cerca Video su questo argomento: Tarzan Phil Collins Dovette Cerca Video Caricamento del Video...

Altre fonti ne stanno dando notizia

Tarzan: Phil Collins dovette imparare altre lingue per cantare la colonna sonora del film animato

Secondo msn.com: Phil Collins è tornato a parlare della sua partecipazione al film animato Tarzan, per il quale cantò la colonna sonora. In un video pubblicato sul suo account ufficiale di TikTok, Collins ha svelato u ...

La voce di Phil Collins era perfetta, anche in italiano

Da rockit.it: No, non ci siamo rimbecilliti, Phil Collins ha cantato in italiano in due colonne sonore di fim d'animazione Disney talmente epiche che sono entrate nella storia: Tarzan (1999) e Koda, fratello orso ...

Phil Collins’ Oscar-Winning Song Was Supposed to Be Performed by This ‘Tarzan’ Actor Who Couldn’t ‘Get It’ Right

Secondo cheatsheet.com: Little-known, however, is that the sweet tune was originally supposed to have been performed by a Tarzan actor who, according to the song’s composer Phil Collins, was not able to get it right.