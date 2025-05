Taremi Inter l’iraniano non ha dubbi | il suo miglior momento in nerazzurro è stato…

Mehdi Taremi non ha esitazioni: il suo miglior momento in nerazzurro è legato a San Siro e all'emozione di una finale di Champions League. Questo non solo corona una stagione straordinaria, ma riflette il crescente entusiasmo intorno all'Inter, un club che sta riscrivendo la sua storia dopo anni di alti e bassi. I tifosi aspettano con trepidazione di rivivere l'epoca d'oro. Curioso di sapere cosa ha spinto Taremi a scegliere quel momento?

MOMENTO PIU' BELLO ALL'INTER PER TAREMI – «Penso all'assist per Frattesi. Sì, assolutamente. La cosa più importante era vincere quella partita: era il nostro obiettivo. Ma riuscire a fornire quell'assist è stato incredibile per me. Le emozioni di quella gara, tutto. per me è stato semplicemente perfetto.

Taremi e la continuità cercata. L’Inter rinnova la sua fiducia!

Mehdi Taremi sta conquistando sempre più spazio all'Inter grazie a prestazioni brillanti in Serie A e Champions League.

